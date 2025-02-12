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Bolu Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 84'e Yükseldi

Bolu Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 84'e Yükseldi
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Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, eriyen karların etkisiyle yüzde 84'e çıktı. Mevsimsel yağmurlar ve bahar aylarındaki kar erimeleriyle doluluğun artması bekleniyor.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debileri, eriyen karların etkisiyle arttı.

Derelerin ulaştığı havzadaki Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Yüzde 84 olarak ölçülen barajdaki doluluğun, bahar aylarında eriyen karlar ve mevsimsel yağmurlarla tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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