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Bolu Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 30'un Altına Düştü

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Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy baraj gölünde su seviyesi, sıcak hava şartları ve azalan yağışlar nedeniyle ağustos ayında yüzde 35'e, eylül ayında ise yüzde 30'un altına geriledi. Gölün kenarında balıkçılar görünür hale gelen yarım adada balık tutarken, kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için acil önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen suyla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68 olarak ölçüldü.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi. Eylül ayı itibarıyla göldeki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü. Gölde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

Suyun azalmasıyla yarım ada görüntüsü ortaya çıkan gölün kenarında amatör balıkçılar balık tuttu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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