Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 28'ye Düştü

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi, yaz aylarının sıcak geçmesi ve sulama ihtiyacı nedeniyle yüzde 28'e geriledi. Baraj gölünde yarım ada görüntüsü oluştu ve içme suyu ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 4 aylık su kaldığı belirtildi.

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen su sayesinde ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 28'e geriledi.

Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu.

Baraj gölünde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.

Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
