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Bolu Gölköy Baraj Gölü’nde Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

Bolu Gölköy Baraj Gölü’nde Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü
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Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına düşerek kıyıdan 35 metre geri çekildi. Yağışların az olması ve sıcak havaların etkisiyle toprakta çatlaklar oluştu. Amatör balıkçılar suyun azaldığı bölgede balık tutmaya başladı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su, bazı bölümlerde 35 metre çekildi.

Havaların bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenen az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü.

Yaşanan su kaybı sonrası göl, kıyıdan 35 metre geri çekildi.

Suyun çekildiği yerlerde toprakta çatlaklar oluştu. Amatör balıkçılar, suyun azaldığı gölün kenarında balık tuttu.

Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, Mudurnu ve Abant derelerinden göle su verilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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