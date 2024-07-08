Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Doluluk Oranı Azaldı
Bolu'da bulunan Gölköy Baraj Gölü'nde ilkbahar mevsiminde karların erimesi ve yağmur sularıyla yüzde 100 doluluğa ulaşılmıştı. Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle su seviyesi düştü. Kentin içme suyu ve tarım alanlarının sulama ihtiyacını karşılayan gölde doluluk oranı yüzde 68'e geriledi.
Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk oranı azaldı.
İlkbahar mevsiminde karların erimesi ve yağmur sularıyla yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle su seviyesi düştü.
Kentin içme suyu ile tarım alanlarının sulama ihtiyacını karşılayan gölde doluluk yüzde 68 olarak kaydedildi.