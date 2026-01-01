Haberler

Makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikameti açıldı

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bir tırın makaslaması sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de trafik durdu. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti çalışmaların ardından açıldı, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ise tırın makaslaması sonucu araç trafiğine kapandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, makaslayan tırın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı.

Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi. Otoyolun İstanbul yönü, tırın kurtarılmasının ardından araç trafiğine açıldı.

Bu arada, Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü Polisevi mevkisinde makaslayan tır kayarak yolu kapattı.

Elmalık mevkisinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor.

Yolun açılması için Karayolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
