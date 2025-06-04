Bolu Geçişinde Araç Yoğunluğu: Kurban Bayramı İçin Yola Çıkanlar Sıkıştı

Bolu Geçişinde Araç Yoğunluğu: Kurban Bayramı İçin Yola Çıkanlar Sıkıştı
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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin İstanbul yönünden Ankara'ya doğru olan Anadolu Otoyolu'nda oluşturduğu araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım yavaşladı. Jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

BOLU'da Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Ankara yönünde araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da sahil kesimlerinde geçirmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. İstanbul yönünden yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu'ya ulaşmasıyla birlikte ulaşım yavaşladı. Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de otoyolda denetimlerini artırdı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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