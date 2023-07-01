TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde, 9 günlük bayram tatilinin geri dönüş yolculuğunda tatilciler, akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu. Sabah saatlerinde hafiften yoğunluk oluşturan tatilciler, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. Gün boyunca trafiğin akıcı seyrettiği Bolu geçişinde, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına geliyor. Trafik akışında meydana gelen ve gelebilecek olan olumsuzluklara karşı polis, jandarma ve karayolları ekipleri Bolu geçişinde müdahale etmeye hazır şekilde görev yapıyor.

Bolu geçişinde akıcı trafik devam ediyor

BOLU - Tem Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde, 9 günlük bayram tatilinin geri dönüş yolculuğunda tatilciler, akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8'nci gününde tatilcilerin geri dönüş yolculuğu başladı. İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören, Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş trafiği başladı. Sabah saatlerinde hafiften yoğunluk oluşturan tatilciler, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. Gün boyunca trafiğin akıcı seyrettiği Bolu geçişinde, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına geliyor. Trafik akışında meydana gelen ve gelebilecek olan olumsuzluklara karşı polis, jandarma ve karayolları ekipleri Bolu geçişinde müdahale etmeye hazır şekilde görev yapıyor.