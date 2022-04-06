Bolu Emniyetinden '10 Nisan Polis Haftası'na özel kutlama klibi

BOLU (AA) - Bolu Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla klip hazırladı.

"Bugün 10 Nisan 2022, bugüne kadar vatanımız için şehit olmuş meslektaşlarımız adına şanlı Türk bayrağımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza teslim edilmek üzere yola çıkarılmıştır." ifadelerinin geçtiği telsiz anonsuyla başlayan klipte, İl Emniyet Müdürlüğü binasında kadın polis tarafından taşınan Türk bayrağı, resmi polis ekibine teslim ediliyor.

Motosikletli polislerin eşlik ettiği Türk bayrağını taşıyan ekibe, güzergahta bomba imha, olay yeri inceleme ve trafik ile kentte görev yapan tüm birimler de dahil oluyor.

Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na gelen polis ekipleri, Türk bayrağını Atatürk heykelinin önünde bekleyen polis üniformalı çocuğa teslim ediyor.

"Emniyet Teşkilatımızın 177. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesiyle sona eren klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.