Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Haberler

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Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Bolu, Düzce ve Kocaeli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Bolu, Düzce ve Kocaeli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, İzzet Baysal Caddesi Bankalar Meydanı'nda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, İzzet Baysal Anıtı önünden Kent Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Polis noktalarında aranarak kutlama alanına giren grup üyeleri burada açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından grup üyeleri müzik eşliğinde halay çekti.

Düzce

Düzce'de belediye önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, Anıtpark Meydanı'na kadar sloganlar ve marşlar söyleyerek yürüdü.

Kutlamanın yapılacağı alana güvenlik güçlerinin aramasından sonra alınan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Grup, basın açıklamasının ardından müzik eşliğinde eğlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

İzmit ilçesindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda toplanan bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Anıtpark'a yürüdü.

Burada yürüyüşe katılan grup sözcüleri konuşmalar yaptı.

Gruptakiler, daha sonra müzik eşliğinde halay çekti, şarkılar söyledi.

AA / Zafer Göder - Güncel

Kocaeli, Sendika, 1 Mayıs, Düzce, Güncel, Haberler

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