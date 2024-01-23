Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklarında Avcılık Kursu Açıldı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından avcılık kursu açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İzzet Baysal Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kursa, 32 kişi katıldı.

Milli parklarda gerçekleştirilen kursta, kaçak avcılıkla mücadele başta olmak üzere, tüfeklerde takoz kısıtlaması, avcılıkta kota, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan hayvanlar, hangi avın hangi tarihler arasında avlanacağı gibi konularda eğitim veriliyor.

5 gün sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan avcılara, belge takdim edilecek.