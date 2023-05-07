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Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler gönderildi

Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler gönderildi

Güncel Haberler

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a konteyner derslik yolladı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a konteyner derslik yolladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ile yönelik il genelinden yapılan yardımlar sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve ailelerinin katkısıyla 4 derslikli konteyner okul yaptırıldı.

Dersliklerin yüklendiği 5 tır, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kahramanmaraş Bolu Güncel Haberler

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