Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler gönderildi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a konteyner derslik yolladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ile yönelik il genelinden yapılan yardımlar sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve ailelerinin katkısıyla 4 derslikli konteyner okul yaptırıldı.

Dersliklerin yüklendiği 5 tır, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gönderildi.