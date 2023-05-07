Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler gönderildi
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Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a konteyner derslik yolladı.
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a konteyner derslik yolladı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ile yönelik il genelinden yapılan yardımlar sürüyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve ailelerinin katkısıyla 4 derslikli konteyner okul yaptırıldı.
Dersliklerin yüklendiği 5 tır, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel