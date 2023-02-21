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Bolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

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Bolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Bolu'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere destekler devam ediyor.

Bolu'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere destekler devam ediyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, deprem bölgesine şu ana kadar 268 tır, 156 kamyon ve 48 diğer araçlar olmak üzere toplam 472 araçla ayni yardım, 780 çadır, 96 konteyner, 84 portatif tuvalet ve duş gönderildi.

Ayrıca deprem bölgelerinde 225'i iş makinası olmak üzere toplam 462 araç ile 2 bin 194 personel görev yapıyor.

Deprem bölgelerinden Bolu'ya 4 bin 750 afetzedeye konaklama imkanı sağlanırken, 548 aileye 1135 koli gıda, giyim hijyen, çocuk malzemesi yardımı ile 842 kişiye psikososyal destek verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Tragger Deprem Bolu Güncel Haberler

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