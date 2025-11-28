Haberler

Bolu'daki Yılkı Atları Şehir Merkezine İndi

Güncelleme:
Bolu'nun At Yaylası bölgesinde bulunan yılkı atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

BOLU'da At Yaylası bölgesinde bulunan yılkı atları, yiyecek aramak için şehir merkezine indi.

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nda bulunan yabani yılkı atları, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Kürkçüler Mahallesi'nde görüldü. Sürü halinde yiyecek arayan yılkı atları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
