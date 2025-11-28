Bolu'daki Yılkı Atları Şehir Merkezine İndi
Bolu'nun At Yaylası bölgesinde bulunan yılkı atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
BOLU'da At Yaylası bölgesinde bulunan yılkı atları, yiyecek aramak için şehir merkezine indi.
Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nda bulunan yabani yılkı atları, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Kürkçüler Mahallesi'nde görüldü. Sürü halinde yiyecek arayan yılkı atları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
