Bolu'daki Yangınla İlgili 11 Şüpheli Gözaltında
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi ile ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Sorguları devam eden zanlılar, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alının şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de önceki gün sabaha karşı çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlının sorguları sürüyor.
Şüpheliler, jandarma ekiplerinin eşliğinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi.
Burada sağlık kontrolleri yapılan zanlılar, tekrar jandarmaya götürüldü.