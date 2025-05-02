Bolu'daki Yangında Otel Çalışanlarının Tuhaf Davranışı Güvenlik Kamerasında!

Haber: Düzgün Barış Deniz

(BOLU) - Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otel çalışanlarının müşterileri uyandırmak yerine araçları kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittikleri anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anındaki kapalı otopark görüntülerine ulaşıldı. Otelin otoparkının güvenlik kamera kaydında, dumanların etrafı kapladığı ve çalışanların otoparka geldiği anlar görüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçları kurtaramaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda görüntülerin kaydedildiği anlara ilişkin değerlendirmeler yer almıştı. Raporda, personelin kendilerine ait araçları çıkarmak için kapalı otoparka girdikleri, yardım etmek ya da yardımcı olmayı denemek yerine araçlarını dışarı çıkarmak için kapalı otoparkın ana giriş kapısını açtıkları tespiti yer almıştı.

Raporda şu ifadeler kullanılmıştı:

"Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur."