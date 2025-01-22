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Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Edilmeye Başlandı

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 25 kişiden 8'inin cenazesi, kimlik tespiti sonrası ailelerine teslim edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Kimlik tespiti yapılan 8 kişinin cenazesi, kurumun önünde bekleyen aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Nazik'in İzmir'de ikamet ettiğini ve 1 aydır Kartalkaya'daki otelde çalıştığını söyledi.

Yıldız, "Yangından haberleri olduğunda birkaç yeri aramış Esra kızımız, 'Yanıyoruz, yardıma gelmiyorsunuz.' gibi konuşmuş. Bizim sabaha karşı haberimiz oldu, telefonlarına ulaşamadık. Burada olduğunu öğrenince geldik." diye konuştu.

Yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybeden Sema Şahin de "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine yalvarıyorum, lütfen görevlerini yapsınlar. Çocuklarımız uykuda vefat etti, bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin." ifadelerini kullandı.

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Edilmeye Başlandı
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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