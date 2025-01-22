Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay Toprağa Verildi

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yiğit Gençbay'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın oğlu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay için Çankaya'nın Dodurga Mahallesi'ndeki Türkkonut Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gençbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile vatandaşlar katıldı.

Gençbay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'na defnedildi.