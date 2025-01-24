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Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Tokcan Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Tokcan Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybeden Atıl Enis Tokcan, oğlu Atlas Kaan Tokcan ve diğer aile üyeleri için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene aile ve yakınları katıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Atıl Enis Tokcan ile oğlu Atlas Kaan Tokcan, Can Tokcan ve oğlu Kemal Tokcan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri Bolu'dan Ankara'ya getirilen Atıl Enis Tokcan (43), oğlu ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan (6), Can Tokcan (41) ile oğlu 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan (9) için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tokcan ailesi üyeleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Atıl Enis Tokcan'ın enerji depolama sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette satış direktörü olduğu, kardeşi Can Tokcan'ın aynı şirkette yönetici ortağı ve Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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