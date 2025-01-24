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Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Boduroğlu Ailesi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Boduroğlu Ailesi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında yaşamını yitiren Ebru Boduroğlu ve çocukları için İstanbul'da cenaze töreni yapıldı. Törene baba Mete Tunç Boduroğlu ambulansla geldi. Çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ebru Boduroğlu ile çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu'nun cenazeleri İstanbul'da toprağa verildi.

Anne Ebru Boduroğlu, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu ve 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu'nun cenazeleri Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Yangından yaralı kurtulan Beşiktaş Kongre Üyesi baba Mete Tunç Boduroğlu ise cenaze törenine ambulansla geldi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Boduroğlu, cenaze namazına tekerlekli sandalye üzerinde eşlik ederken, ellerinin sargılı olduğu görüldü.

Boduroğlu ailesinin yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törenin ardından cenazeler defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Topal, ailenin yakınları ve çocukların okul arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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