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Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi
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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden diş hekimi Erhan Tüzgiray, eşi Yasemen ve çocukları Defne ve Demir'in cenazesi Bursa'da düzenlenen törenle defnedildi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8) için Mudanya ilçesindeki Bademli Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine ailenin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Bademli Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada Erhan ve Yasemen Boncuk Tüzgiray çiftinin, Hacettepe Üniversitesinden mezun oldukları ve 2012 yılında evlendikten sonra Ankara'da özel bir diş polikliniğinde görev yaptıkları öğrenildi.

Tüzgiray çiftinin, karnelerini alan çocukları Defne ve Demir'i sömestr tatilinde ödüllendirmek için yangından 3 gün önce Bolu'ya gittikleri bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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