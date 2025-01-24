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Bolu'daki Yangın Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'daki Yangın Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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