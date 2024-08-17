Bolu'daki yangın kontrol altına alınamadı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 3 gündür Göynük ilçesinde devam eden yangınla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Vali Kılıç, "Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı. Ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli, sağlık personeli, jandarma, emniyet, Kızılay hepsi burada. Herkes cansiperane çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü ama oralarda da tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Bizim amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek" diye konuştu.

'490 KİŞİYİ AKRABALARININ YANINA YERLEŞTİRDİK'

Köylere sıçrama tehlikesi nedeniyle 490 kişinin evlerinden tahliye edildiğini hatırlatan Vali Kılıç, "490 kişiyi akrabalarının yanına yerleştirdik. Bunlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlarımız. Vatandaş evini bırakmak istemiyor. Beyaz et sektöründen dolayı tavuk kümesleri var. Orada da çok büyük sayıda yetiştirilen tavuklar var. Ama bir şekilde vatandaşları ikna ettik. Süreci izleyeceğiz, inanıyorum ki kısa sürede her şey normale döner ve vatandaşlarımız evlerine, bağ bahçesine döner" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/BOLU,