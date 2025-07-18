Bolu'daki Yangın İle İlgili 3 Bakanlık Bürokratına Soruşturma İzni

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak 3 bürokrat için soruşturma izni verdi. Yangın güvenliği denetiminin Bakanlığın sorumluluğunda olmadığı belirtilse de, konunun yargı tarafından incelenmesi kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, 3 Bakanlık bürokratı için soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla soruşturma izni verildi.

Bakanlığın karar metninde, yangına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'tan mahkemede pes dedirten talep

Ayşe Tokyaz'ı vahşice katleden eski polisten pes dedirten talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok

Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.