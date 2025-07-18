Bolu'daki Yangın İle İlgili 3 Bakanlık Bürokratına Soruşturma İzni
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak 3 bürokrat için soruşturma izni verdi. Yangın güvenliği denetiminin Bakanlığın sorumluluğunda olmadığı belirtilse de, konunun yargı tarafından incelenmesi kararlaştırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, 3 Bakanlık bürokratı için soruşturma izni verdi.
Edinilen bilgiye göre, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla soruşturma izni verildi.
Bakanlığın karar metninde, yangına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.