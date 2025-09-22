Bolu'daki Yangın Davasında Tartışmalı Gelişme

Haber : Esra TOKAT

(BOLU) - Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davada tutuklu sanık Emir Aras'ın 30 Temmuz'daki ev aramasında ev anahtarının bir başka tutuklu sanık avukatında olduğu ortaya çıktı. duruşmada söz alan müşteki avukatı Onur Fırat Kaynun, "Biz burada çıkar çatışması ya da kolektif bir savunmanın örüldüğünü düşünüyoruz. Mahkemenin bu durumu değerlendirmesini istiyoruz" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Bugünkü duruşmada müşteki avukatı Onur Fırat Kaynun söz alarak, "Otelin teknik görevlilerinden Tahsin Pekcan'ın avukatı Özge Okan, Emir Aras'ın 30 Temmuz'daki ev aramasına katılmıştır. Biz burada çıkar çatışması ya da kolektif bir savunmanın örüldüğünü düşünüyoruz. Mahkemenin bu durumu değerlendirmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, duruşmanın ardından avukat Özge Okan'ın davaya vekil olarak devam edip etmeyeceğini karara bağlayacak.

Ardından söz alan avukat Okan, "İddia edildiği gibi ben arama esnasında fiili olarak orada değildim. İmza atılacaktı, sadece onu attım" dedi.

ANKA Haber Ajansı söz konusu tutanağa ulaştı. Tutanakta, "Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin yazısına istinaden ekip aracı ile mahkeme evrakındaki adrese gidildiğinde adresin kapalı olduğu görülmüş, site yönetimi ile yapılan görüşmede bahse konu ikamette Emir Aras'ın eşi ve bir çocuğu ile beraber oturduğu fakat Emir Aras'ın ve eşinin cezaevinde olduğu, çocuklarının ise Emir Aras'ın ablasında kaldığı bilgisi edinilmiş, akabinde adrese gelen ve ikamet adresinin anahtarına hamil olan Avukat Özge Okan evde Emir Aras'a ait herhangi bir telefon olmadığını beyan etmiş ve tarafımıza teslim yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.