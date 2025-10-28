Bolu'daki Yangın Davasında Savunmalar Başladı

Haber: Esra TOKAT

(BOLU) - Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin görülen davanın üçüncü duruşmasının ikinci gününde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarına geçildi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20'si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Duruşmada sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınmaya başladı.

İlk olarak savunma yapan tutuksuz sanık FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, "Hakkımdaki hiçbir delil dikkate alınmadı. Bu mütalaayı kabul etmiyorum. Yetkim ve sorumluluğum olmayan şeylerden suçlu olarak yargılanıyorum. Yangın denetimi ile ilgili görev ve sorumluluğum yoktur. Beraatimi ve hakkımdaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istiyorum" dedi.

"Delillerin araştırılması talebini neden reddettiğinizi hala anlayamadım"

Ağaoğlu'nun avukatı Civan Başar, "Ciddi delil araştırma talepleri reddedildi. Doğruya ulaşma konusunda eksik davrandığınızı düşünüyoruz. "Sürdürülebilir turizm belgesi" konusunda hazırlanan raporumuz dikkate alınmıyor. Delillerin araştırılması talebini de neden reddettiğinizi hala anlayamadım. 'Esasa yenilik sunmayacağı' şeklinde bir gerekçe kabul edilemez. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" savunmasını yaptı.

Tutuksuz sanıklardan tutuksuz sanık FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, "Bana sunulan evrakların içeriğini inceleme yetkim yoktur, olsa dahi bunu anlayacak bir eğitimim de bulunmamaktadır" diye konuştu. Beşinci'nin avukatı da "Müvekkilimin hazırladığı rapor uygun bir rapordur. Öte yandan benim müvekkilimin raporunda hata olsaydı otel kapanmayacaktı. Müvekkil bu sertifikayı vermezse sadece para cezası kesilirdi yani illiyet bağı da bulunmamaktadır. Müvekkilimin beraatine ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmesini istiyorum" talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik White Fox isimli kafe açan tutuksuz sanık Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat'ın avukatı İbrahim Çelik, savunmasında şunları kaydetti:

"İddianamede müvekkilime bir suç isnat edilmemişken mütalaada yaralamadan ceza isteniyor. Müvekkilim yüksek standartlarda hizmet veren bir iş insanıdır. Müvekkilim eksikliklerden haberdar değildir. Kaldı ki yangın ne bu kafede çıkmıştır ne de kafe yangının büyümesine neden olmuştur. Müvekkilimin sorumluluğundan bahsetmek mümkün değildir. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatini istiyorum."

Tutuksuz sanık Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz de üzerime atılı suçlamaları reddetti, avukatı da müvekkilinin beraatini ve adli kontrol taleplerinin kaldırılmasını istedi.

Duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verildi.