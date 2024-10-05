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Bolu'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Boluda otoyol gişelerinde meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki Ekrem Çebi hayatını kaybetti, eşi Nigar Çebi ise yaralandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, otoyol gişelerinde beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü Ekrem Çebi (72) hayatını kaybetti, araçtaki eşi Nigar Çebi (73) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede gişelerinde meydana geldi. Gerede yönünden Bolu istikametine giden Ekrem Çebi idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, otoyol gişelerine geldiğinde aracın kontrolünü kaybedip beton duvara çarptı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ekrem Çebi, olay yerinde yaşamını yitirirken; eşi Nigar Çebi ise yaralandı. İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı Nigar Çebi, kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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