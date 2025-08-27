Bolu'daki Taş Ocağı İhtimali, Köylüler Tarafından Protesto Edildi

BOLU'da üç köyün sınırlarını kapsayan orman ile kanyonun bulunduğu bölgeye taş ocağı açılması amacıyla ruhsat alınmasına köylüler, tepki gösterdi. Taş ocağının yapılacağı bölgeye orman içerisinden yol açma çalışmaları başlatılırken, köyün merasında toplanan vatandaşlar pankartlarla durumu protesto etti.

Merkeze bağlı Kol, Bürnük ve Kındıra köylerini kapsayan ormana taş ocağı yapılması için bir firma tarafından ruhsat alındı. Köyü çevreleyen yeşil ormanı ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Dombay Dere Kanyonu'nun bulunduğu alana taş ocağı yapılmasına köylüler, tepki gösterdi. Taş ocağının yapılacağı bölgeye orman içerisinden yol açma çalışmaları başlatılırken, köyün merasında toplanan vatandaşlar, 'Ormanlar milli servettir. Orman, orman içerisinde büyür', 'Bolu'da orman ve çevre katliamına hayır' yazılı pankartlar açarak taş ocağı yapılmasını protesto etti.

Toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan Avukat Harun Demirel, Dombay Dere Kanyonu'nun ekonomik gerekçelerle yok edilmeye çalışıldığını söyleyerek, "Burada köylümüzün haricen öğrendiğine göre bir taş ocağı projesi ve kalker ocağı projesi, taş kırma eleme tesisi yapılmaya çalışılıyor. Buna ilişkin olarak bir ruhsatlandırma çalışması içerisine girişildiği öğrenilmiştir" dedi.

'ÇED RAPORU AŞAMASINA GEÇİLMEMİŞTİR'

Bölgede, emsal projelerde zorunlu olan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu aşamasına geçilmediğini öne süren Avukat Harun Demirel, "Dolayısıyla burada yürütülmek istenen projenin çevreye, doğaya, suya, insan hayatına ve diğer canlılara ne tür olumsuz etkisinin olacağına dair hiçbir somut tespit yoktur. Bu şartlar altında bu projenin hayata geçirilmesine izin vermek, açıkçası katliamdan öteye geçmeyecek. Bunun kabulü gerek köylümüz gerek vatandaşımız açısından mümkün değildir. Geçmiş kuşaklardan bize miras kalmış olan doğal güzellikleri koruma borcu altında olduğumuz bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

'SUYUMUZU BİTİRECEKLER'

Köylülerden Vedat Bilgili (70) ise "Su kaynaklarımız yok olacak. Hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımız oralarda geziyor. Küçük meralar var. O meralar elimizden alınacak, oralara çıkamayacağız. Hayvancılığımızı bitirecekler. Bizim suyumuzu bitirecekler. Biz burada ne yapacağız? Orman köylüsüyüz, bu orman köyünde ne olur? Hayvancılık olur" ifadelerini kullandı.

Taş ocağı yerine bölgenin turizme açılması gerektiğini söyleyen Bilgili, "Bizim elimizden bunlar alınırsa, bu dağlar alınırsa, bu güzelim ormanlar yok olursa, bu tabiat burada bozulursa ne olacak? Şimdi orada 2 tane kanyon var. Böyle büyük bir dere var. Bu dereleri açın, temizleyin, buraları turizme açın. Başka bir şey yapın burada" dedi.