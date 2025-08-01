Bolu'daki Sulama Göleti Kuruma Noktasına Geldi

Bolu'daki Sulama Göleti Kuruma Noktasına Geldi
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Bolu'nun Çepni köyünde bulunan sulama göleti, sıcak hava ve sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Gölette balıklar birikmeye başlarken, çamurla kaplanan yüzeyde birçok balığın öldüğü gözlemlendi.

BOLU'da sulama göleti kuruma noktasına gelirken, balıklar suyun kaldığı noktada birikmeye başladı.

Merkeze bağlı Çepni köyü Aşağı Mahalle'de bulunan tarımsal sulama göleti, sıcak hava ve sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Yaklaşık 200 metre uzunluğu bulunan gölette balık belli bir noktada birikirken, çamurla kaplanan göl yüzeyinin birçok noktasında balıkların öldüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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