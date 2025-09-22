Bolu'daki Su Zehirlenmesi Davasında Yargılama Devam Ediyor

Bolu'nun Yuva köyünde 3 yıl önce 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişinin etkilendiği içme suyundan kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in ve sanıkların avukatları ile tutuksuz sanıklardan dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. katıldı.

Sanık avukatlarının, kullanılan klor ve kimyasalların zehirleme etkisinin araştırılması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme heyeti, eksik evrak ve raporların beklenmesi ve savcılığın esas hakkındaki mütalaasını tamamlaması için duruşmayı erteledi.

Olay

Temmuz 2022'de Yuva köyünde içme suyundan kaynaklanan kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, olayda Eyüp Ertem yaşamını yitirmiş, 147 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden "Hemolitik Üremik Sendrom" tanısı konulmuştu.

Ertem'in ise şebeke suyunda tespit edilen "koli basili" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Bolu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler B.K. ve F.İ. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.