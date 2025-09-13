Bolu'daki Sahipsiz Kedi 'Tekir', Voleybol Kursunun Maskotu Oldu
Bolu'da, voleybol kursuna katılan öğrencilerin ilgisini çeken sahipsiz kedi 'Tekir', antrenmanlarda öğrencilerin masotu haline geldi.
Bolu'da "Tekir" ismi verilen sahipsiz kedi, voleybol kursuna gelen öğrencilerin maskotu haline geldi.
Aktaş Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'na gelen kedi, antrenman yapan çocukların ilgisini çekti.
Çocukların "Tekir" adını verdiği kedi, antrenman boyunca salonda dolaştı.
Voleybol antrenörü Gamze Duran, kediyi kucağına alarak sevdi, öğrenciler de "Tekir"le vakit geçirdi.
Duran, AA muhabirine, kedinin çocukların antrenman arkadaşı olduğunu belirterek, "Çocuklar Tekir'i çok seviyor, Tekir artık antrenmanlarda." dedi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel