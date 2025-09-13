Haberler

Bolu'daki Sahipsiz Kedi 'Tekir', Voleybol Kursunun Maskotu Oldu

Bolu'da, voleybol kursuna katılan öğrencilerin ilgisini çeken sahipsiz kedi 'Tekir', antrenmanlarda öğrencilerin masotu haline geldi.

Aktaş Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'na gelen kedi, antrenman yapan çocukların ilgisini çekti.

Çocukların "Tekir" adını verdiği kedi, antrenman boyunca salonda dolaştı.

Voleybol antrenörü Gamze Duran, kediyi kucağına alarak sevdi, öğrenciler de "Tekir"le vakit geçirdi.

Duran, AA muhabirine, kedinin çocukların antrenman arkadaşı olduğunu belirterek, "Çocuklar Tekir'i çok seviyor, Tekir artık antrenmanlarda." dedi.

