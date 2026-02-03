Haberler

PARKTA, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK KIZLARI DARBETTİLER

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir parkta, ortaokul öğrencileri kendilerinden büyük kız grubu tarafından darbedildi. Saldırı anı kaydedildi, darp raporu alan öğrencilerin aileleri şikayetçi oldu.

1) PARKTA, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK KIZLARI DARBETTİLER

BOLU'da çocuk parkında, ortaokula giden kız öğrenciler, kendilerinden büyük yaştaki kız grubu tarafından darbedildi. Saldıran grup, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 8 Ocak'ta, Sağlık Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, parkta kendilerinden büyük yaşta kız grubu tarafından darbedildi. Gruptakiler, küçük yaştaki kızları karların üzerine yatırıp küfrederek, yumruklayıp, o anları kayda aldı. Bazı kişiler araya girerek tarafları ayırdı.

Öğrencilerden birinin darp raporu aldığı öğrenilirken, çocukların aileleri de şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önce bilet almış ama...
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önce bilet almış ama...
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol