Bolu'daki Otel Yangını Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Güncelleme:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması başladı. Davada, otelin sahibi ve belediye yetkilileri dahil, 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, sanıklara, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" suçunun delaletiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, ek savunma ve esasa ilişkin beyanında, "Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok." dedi.

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Bütün çalışanları tanımam mümkün değildir hatta bazı çalışanları burada tanıdım." diye konuştu.

Ergül, otelin LPG tesisatının denetiminin yapılmadığını, bu nedenle yangının büyüdüğünü öne sürdü.

Kendilerini can ve mal güvenliği bakımından denetlemesi gereken kurumun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu savunan Ergül, "Eksiklik olduğu halde bana iletilmiyor. Yangından sonra birçok otel kapatıldı. Onların denetleme görevinde görmedikleri eksiklikleri benim görmem mümkün değildir. Keşke beni de kapatsalardı da bu olay yaşanmasaydı. Keşke öngörebilseydim de oteli ben kapatsaydım." diye konuştu.

Ergül, yönetim kurulu başkanı olarak sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Eşim, kızlarım ve torunlarım otele tatil amaçlı ve bayramlarda gelirlerdi. Eksiklikleri iddianameden öğrendim. Büyük çaplı olay olabileceğini asla düşünemedim. Bu olayı öngöremedim, öngörebilseydim misafirler, ailem ve çalışanların orada kalmasına izin vermezdim. Bu riskleri öngöremedim. 25 yıldır böyle bir olay yaşanmadığı için güvende hissettim. Çok çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin."

Sanıkların savunması esnasında bazı müştekiler tepki gösterdi.

Emine Murtezaoğlu Ergül, Halit Ergül ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener'in avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık ve avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, söz alarak, Emine Murtezaoğlu Ergül'ün katıldığı bir programda iş yaşamına ilişkin konuşmasını içeren videonun gerçeği ortaya çıkaracağını savunarak, videonun salonda izletilmesini istedi.

Ara karar kuran heyet, kovuşturmanın genişletilmesi ve videonun dosyada bulunduğundan izletilmesi talebinin reddine karar verdi.

Heyet, kararını açıklamak üzere duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
