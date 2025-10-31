Bolu'daki Otel Yangını Davasında Sanıklara Cezalar Verildi

1) BOLU'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI DAVASINDA KARAR ÇIKTI; SANIKLARA CEZA YAĞDI

3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR AÇIKLANDI

Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel faciası davasında, Halit Ergül, Emir Aras, Elif Aras, Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ölen 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Aynı sanıklar, ölen 44 yetişkin için 44 kez 24 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.