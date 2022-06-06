Bolu'daki orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü - Haberler

Bolu'daki orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'nun Göynük ilçesinde dün çıkan orman yangınında bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün çıkan orman yangınında bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, AA muhabirine, dün Kızılkuyu mevkisinde çıkan yangının ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğünü söyledi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Şentürk, "Yangında toplam bir hektarlık ormanlık alan yandı, alan tamamen söndürüldü. Yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı ekiplerimiz hazır bekletiliyor." diye konuştu.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel