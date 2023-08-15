Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınına helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu'daki orman yangınına helikopterlerle müdahale ediliyor

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.