Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bayramlı Delice mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede etkisini artırdı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına orman ekiplerinin yanı sıra köylülerin de su tankeri, traktör ve iş makineleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.