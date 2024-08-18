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Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK: KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'nun Göynük ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangını, bugün saat 12.30 sıralarında, yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Göynük Bekirfakılar köyünde 15.08.2024 Perşembe günü saat 12.40 sıralarında başlayan ve 4'üncü gününde olan orman yangını Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğimizin koordinesinde, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangını söndürmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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