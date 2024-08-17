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Bolu'daki Orman Yangını Bölge Halkı Tarafından Merakla İzleniyor

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına karşı yapılan söndürme çalışmaları bölge halkı tarafından merakla takip ediliyor. Yangına helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Bölgede görev yapan personel sayısı 1357. Yangın nedeniyle köylerinden tahliye edilenler ise komşu köylerde misafir ediliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları bölge halkı tarafından merakla izleniyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor.

Bölgede 1357 personel görev yapıyor.

Ayvatlar Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını izleyen Okçular köyü sakini 72 yaşındaki Beyazettin Sağlamöz, yangın nedeniyle 2 zor gün geçirdiklerini söyledi.

Daha önce bölgede bu büyüklükte yangın olmadığını dile getiren Sağlamöz, "Ekipler çalışıyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Devletin, milletin ellerine sağlık, hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Sifyanlar köyü sakinlerinden 35 yaşındaki Mustafa Tuncer de bölgede rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Ters yönde ilerlese köyümüz tarafına gelecekti. Biz de onun telaşıyla ekiplere yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncer, kadınların hazırladıkları yiyecekleri orman işçilerine ikram ettiklerini dile getirerek, "Yapabildiğimiz tek şey dua ve bir kısım yiyecek içecek. Onun dışında son 2 gündür vaktimiz bu bölgeyi izlemekle geçiyor." diye konuştu.

Yangın nedeniyle köylerinden tedbir amaçlı tahliye edilenlere kapılarını açtıklarını söyleyen Tuncer, "Hatta hayvanları da bizim ahırlarımıza taşıdık. Çok kötü 2 gün geçirdik. Çok şükür şu an yangının yoğun etkisi geçmiş durumda. Allah'ın izniyle yakın zamanda bu yangın mücadelemiz bitecektir diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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