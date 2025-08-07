Bolu'daki Orman Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bolu-Mudurnu kara yolunda çıkan orman yangını, köylülerin ihbarıyla itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOLU'da çıkan orman yangını, yaklaşık 1,5 saatte büyümeden kontrol altına alındı.

Bolu- Mudurnu kara yolunun Pelitcik köyü mevkisi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
