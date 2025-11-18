Bolu'daki Mezarlık Baraj İçin Taşınıyor

BOLU'da 76 metre yüksekliğindeki Tekke Barajı'nın 2026 yılında tamamlanmasıyla, su altında kalacak olan Tekkedere köyünün Devren Mahallesi'nde yaklaşık 180 kabrin bulunduğu mezarlık, müteahhit firma tarafından taşınıyor. İş makinesiyle kazılarak çıkarılan kabirler yeni mezarlıkta toprağa verilirken, halk da çalışmaları takip ediyor.

Merkeze bağlı Tekke köyleri mevkisindeki Köroğlu Çayı üzerine yapılan Tekke Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalarına 2014'te başlayıp, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedeflenen baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak. Bu kapsamda, arıtma tesisi de yapılacak. 76,50 metre yüksekliğe sahip barajda, 56 milyon metreküp su tutulması hedefleniyor. Barajdan alınacak suyla aynı zamanda 148 bin dekar arazinin tarımsal sulanması hedefleniyor. Barajın su tutmasıyla Tekkedere köyünün Devren Mahallesi, Köroğlu Çayı'nın suları altında kalacak. 45 hane bulunan köyde yaşayanlar, kendileri için yeni yapılacak köye taşınmayı bekliyor. Barajın yakınında yeni bir köy alanı da belirlendi. Barajın su tutmasıyla birlikte köyün Devren Mahallesi'ndeki yaklaşık 180 kabrin bulunduğu mezarlık da sular altında kalacak. Müteahhit firma tarafından mezarlar, belirlenen başka alana taşınıyor. İş makinesiyle kazılıp toprak altından çıkarılan kabirler, belirlenen farklı bir alanda toprağa veriliyor. Köyde yaşayanlar da kaybettikleri yakınlarının kabirlerinin açılıp taşınma sürecini takip ediyor.

'DARMADAĞIN OLDUK'

Tekkedere köyü muhtarı Metin Baykal, 2008 yılında 9 yaşındayken kanser hastalığından kaybettiği oğlu Erdinç Baykal'ın mezarı başında gözyaşlarıyla bekledi. Baykal, oğlunun toprak altından çıkan kemiklerini büyük oğluyla beraber çuvala koydu. Kemikler daha sonra yeni mezar alanında toprağa verildi. Mezar taşıma sürecinde acılarının tazelendiğini belirten Baykal, "Aynı acıları, o gün yakının ölünce yaşanan acıları, biz tekraren yaşıyoruz. Köylü olarak yaşıyoruz, kemik arıyoruz, kafatası arıyoruz. Tabii insanlar sadece bakıyor, görüyor ama biz aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Zor bir durum" dedi.

Aynı zamanda, 18 yaşında ölen ağabeyinin de mezarının kazıldığını belirten Baykal, "2008 yılında kaybettim ben oğlumu. Çocuğumuzu buraya defnettik. Baraj konusu gündemde yoktu, cenazelerimizi buraya defnediyorduk. Buraya oğlumdan sonra 2 cenaze daha defnedildi, daha sonra cenaze defnetmedik. Bolu'ya defnediyoruz hep. Darmadağın olduk. Barajdan dolayı biz Bolu'da 50-60 tane cenazemizi defnettik. Mezarlık diye bir yer gösterdiler, oraya taşıyoruz artık" diye konuştu.