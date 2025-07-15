Bolu'daki Medikal Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'daki Medikal Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bolu'da bir medikal ürünler fabrikasında çıkan yangın, tedbir amacıyla boşaltılan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu'da medikal ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, tedbir amacıyla boşaltılan yakındaki evlere sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.

Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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