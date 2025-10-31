Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler davada verilen kararı değerlendirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybeden aileler, davada verilen karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmada kararın açıklanmasının ardından yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir zaman adaletten umutlarını kesmediklerini belirterek, ilk duruşmadan itibaren yüce heyete karşı güvenlerini hep koruduklarını söyledi.

Çıkacak kararın yüreklere su serpeceğini, toplumda karşılığı olacağını hep söylediklerini dile getiren Gençbay, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular." diye konuştu.

Gençbay, bu söylediklerinin gerçekleşmesinin kendilerini duygulandırdığını, heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Daha önce söylemiştim annelerimiz, adaleti mahşerde, mahkeme-i kübra'da aramak zorunda bırakılmayacaklardı bu kararla. Nitekim öyle oldu. Artık anneler, bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler ve çok şükür bu karar da toplumda karşılığını buldu." ifadelerini kullandı.

Yargılamanın eksik başladığını söyleyen Gençbay, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada Danıştay 1. Dairesinin, kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılmış ve 9 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni verilmiş, dosya da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Aradan yaklaşık 1 ay geçti, hala Başsavcılığımızda bir hareket yok. Daha da vahimi, haklarında soruşturma izni verilen, makamlarını söylüyorum, Turizm Bakanlığının bu tür işletmeleri denetlemekle görevli Kontrolörler Kurulunun bağlı olduğu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü hakkında soruşturma izni verilmişti, bu hanım hala görevde. Genel müdür yardımcıları hakkında soruşturma izni verilmişti, bu kişiler hala görevde. Yine bu inceleme ve denetlemeleri yapmakla görevli Kontrolörler Kurulu Başkanvekili hakkında soruşturma izni verilmişti, bu kişi hala görevde. Başkontrolörler ve kontrolörlerle ilgili soruşturma izni verilmişti ve bu kişiler de hala görevde. Şimdi öyle trajik bir durum ortaya çıktı ki haklarında soruşturma izni verilen kişilerle ilgili inceleme ve araştırmayı yapacak olan Başsavcılık bu kişilerden bilgi ve belge isteyecek."

"Diğer sorumluların da adaletin önünde hesap vermesini bekliyoruz"

Gençbay, haklarında soruşturma izni verilen kamu görevlilerinin bu fiillerinin, aynı zamanda disiplin soruşturmasını da gerektirdiğine işaret ederek, "Kurumun başındaki bakandan bu yönde teftiş kuruluna talimat vererek disiplin soruşturması açması ve bu disiplin soruşturması sürecinde de hem bu disiplin soruşturmasının selameti için hem de devam eden adli soruşturmanın selameti için bu kişilerin derhal açığa alınması gerekiyor. Bu konuda ilgili bakanın harekete geçeceğine emin değilim ama bunları zorlamak için bütün hukuki yolları kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu soruşturmanın da bir an evvel başlatılması ve ilgililerin, burada olduğu gibi adaletin önünde hesap vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Aynı durumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili görevlileri için de geçerli olduğunu kaydeden Gençbay, "Bolu'da bu otelin işletmeye açıldığı tarihten yangın felaketinin gerçekleştiği tarihe kadar görev yapmış olan tüm valilerin de tıpkı İl Özel İdaresinin görevlileri gibi burada sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu kişilerin de yargı önünde hesap vermesi için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.

Gençbay, mahkeme heyetine teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu karar, bundan sonra bu tür felaketlerin bu topluma yaşatılmaması için emsal olacaktır. Artık bu işletmeleri denetleyen kamu görevlileri, görevini layıkıyla yerine getirmediği takdirde işte bugün burada gördüğünüz gibi adalet önünde, hukuk önünde çok kısa sürede hesap vereceğini görecekler. Yine bu şekilde adeta ölüm makinesi gibi işletmeye açtıkları tesisleri de para kazanma hırsıyla insan sağlığını öncelemeden işletmeye açan işletme sahiplerinin de bu yapmış oldukları caniliklerin de hesabını yine kısa sürede adalete verdiğini bu karar göstermiş olacaktır. İnşallah daha güzel günlerin, bu şekilde felaketlerin konuşulmadığı, hukukun üstün kılındığı ve anaların ağlamadığı, yavruların tatillerini huzur içinde yaptıkları, toplumda huzur içinde yaşadıkları, yaşam hakkının her yönüyle toplumda sağlandığı bir gelecek beklediğimi ifade ederek sözlerime son veriyorum."

Müşteki avukatlarının çabasına değinen Gençbay, "Adeta ilmik ilmik işleyerek, bu kadar kapsamlı dosyayı gece gündüz çalışarak, kuyumcu titizliğiyle dosyadaki gerçekleri ortaya çıkardılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar da artık bizimle aile oldukları için o duruşma salonunda hep beraber ağladık, birbirimize sarıldık. Gerçekten duruşma salonunda kimi sanık müdafileri, müştekileri biraz kışkırtarak kaos yaratmak için çok mücadele etti ama müştekiler ve o 78 canın acılı aileleri hep birlikte metanetle yargılamayı izledik. Hiçbir taşkınlığa yer vermeden, sanık müdafilerinin konuşmalarını içimiz kan ağlaya ağlaya sükunetle dinledik. Karar açıklanırken de sükunetimizi bozmadık." ifadelerini kullandı.

"İyiler kazandı"

Yiğit Gençbay'ın annesi Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay da aylardır verdikleri mücadelenin 100 yıl gibi geldiğini, duruşmalara katılmaktan acılarını bile yaşayamadıklarını söyledi.

Sonucun kendilerini bir nebze rahatlattığını belirten Gençbay, kararla hayatını kaybeden 78 canın "rahat ettiğini" kaydetti.

Gençbay, iyilerin kazandığını dile getirerek, "Bundan sonra da iyiler kazanacak diye umut ediyorum. Yiğit'imin ve Alp'in yaptığı kahramanlıklar ölene kadar konuşulacak. İyiler kazanmalı. İyiler kazanacak." dedi.

Kötülüğün ülkede yerinin olmaması gerektiğini vurgulayan Gençbay, "Kötülerin de yeri olmasın. Çocuklar bize nasıl örnek olduysa Türkiye'de artık iyiler kazansın, adalet kazansın. Hak, hukuk kazansın. Bir daha böyle acılı ne davalar olsun ne biz ağlayalım ne de sevinelim. Hepsi çok acı." ifadesini kullandı.

Gençbay, bunun bir başlangıç olduğuna işaret ederek, "Bundan sonrada istinaf ve diğer aşamalarda da umarız aynı kararlar gider. Bizlere destek veren tüm Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de "Zalimler için yaşasın cehennem. Sıra Turizm Bakanlığında oturan yetkililerde. Pazartesi düşüyorum peşlerine." şeklinde konuştu.