Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını Davasında Mütalaa Sunuldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 7 sanığın 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın aralarında olduğu 20 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edilen mütalaada, 4 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.

(Sürecek)