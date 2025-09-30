Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 19'a Düştü

Haberler

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, az yağışlar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yüzde 19'a geriledi. Gölü besleyen derelerin kuruması su seviyesini olumsuz etkiledi.

??????? Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 olarak ölçüldü.

Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle su seviyesi azaldı.

Gölü besleyen Mudurnu Deresi havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle kurudu. Abant Deresi'nden ise çok az miktarda gelen su göle akıyor.

Eylül ayının başında yüzde 22'lere gerileyen gölde, bu oran eylül ayı sonu itibariyle yüzde 19'a düştü.

Öte yandan, kent merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanakla derelerdeki su seviyesi yükseldi ve göle dolmaya başladı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
