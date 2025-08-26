Bolu'daki Büyüksu Deresi Kuruyor
Bolu'da tarım alanlarını sulayan Büyüksu Deresi'nin bazı bölümleri sıcak hava nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Ekili alanların sulanmasında önemli rol oynayan derenin su seviyesi düşerken, kirlilik ve otlanma sorunları baş gösterdi.
BOLU'da tarım arazilerinin ortasından geçen ve ekili alanların sulanmasında kullanılan, kilometrelerce uzunluktaki Büyüksu Deresi'nin bazı bölümleri kurudu.
Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle Büyüksu Deresi'ndeki su seviyesi, gün geçtikçe düşüyor. Karacasu yolu üzerinden geçen ve ıslah çalışmalarıyla genişletilen bölümde, kış aylarında metrelerce suyun aktığı dere yatağı büyük ölçüde otlarla kaplandı. Bolu'daki tarım arazilerinin ortasından geçen ve ekili alanların sulanmasında kullanılan Büyüksu Deresi'ndeki ciddi düşüş ve kirlilik göze çarparken, Çıkınlar Mahallesi'nden geçen bölümünün ise tamamen kuruduğu gözlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel