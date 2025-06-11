Bolu'daki Buğday Tarlası Çiçek Bahçesine Dönüştü

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Bolu'da bir çiftçinin buğday tarlası, mor çiçeklerin açmasıyla görsel şölen sunarak fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tarla, yol geçerken merak edenler tarafından fotoğraflanıyor.

Buğday tarlası çiçek bahçesine döndü: "Yoldan geçenler merak edip fotoğraf çekiyorlar"

BOLU - Bolu'da tarlasına buğday eken bir vatandaşın tarlası çiçek bahçesine döndü. Görenlerin lavanta bahçesi zannettiği buğday tarlası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Öztürk, Ekim ayında tarlasına buğday ekti. Bir süre sonra büyüyen buğdayların arasından çiçekler çıkmaya başladı. Mor tonlardaki çiçekleri gören vatandaşlar, tarlayı lavanta bahçesi zannetti. Renkli görüntülere sahne olan tarla, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Yoldan geçenler merak edip fotoğraf çekiyorlar"

Dedeler Köyü'nde ikamet eden Mehmet Öztürk, tarlasına buğday ektiğini ama çiçek çıktığını belirterek, "Tarlama geçen sene arpa ekmiştim, bu sene de buğday ektim. Buğday beklerken çiçek çıktı. Yoldan geçenler merak edip fotoğraf çekiyorlar. Ben de bu durumdan memnun oldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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