Türkiye'nin en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda Kurban Bayramı öncesinde yolu kullanacaklara sis sürprizi. Hafif şekilde yağan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Bolu Dağında sis: Görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

- Bolu Dağı'nda hafif şekilde yağış ve sis etkili oluyor

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş noktası Bolu Dağında Kurban Bayramı öncesinde yolu kullanacaklara sis sürprizi. Hafif şekilde yağan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağı'nda çise şeklindeki yağış ile birlikte sis görüş mesafesini düşürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken yetkililer takip mesafesine ve hız kurallarına uyulması uyarısı yapıyor.