Bolu Dağında Kar Yağışı ve Sis Etkili Oluyor

Hava sıcaklığı düştü, kar yağışı başladı

- Bolu Dağında hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

DÜZCE - Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Düzce'de de etkili oluyor. İstanbul Ankara gibi iki metropol şehir arasında bulanan Bolu Dağında hafif şekilde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı yolda etkili olmazken yol kenarlarında eskiden kalan kar yağışı ile birlikte beyaz görüntü oluşturuyor. 900 rakımlı Bolu dağında bölge bölgede sis etkili oluyor. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları da karayolları ekipleri tarafından yakılarak görüşü rahatlatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi ise 50 metreyi buluyor.

Bolu Dağında araç trafiğinin de az olduğu görüldü.