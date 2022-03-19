Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Haberler

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Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

İSTANBUL (AA) - Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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